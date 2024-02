Parigi 2024, Malagò: “Una medaglia nel tennis ai Giochi ci manca da 100 anni, è ora di sfatare il tabù”

La nazionale italiana di Coppa Davis, capitanata da Filippo Volandri, é arrivata al Quirinale per l’incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma alle 16. Presente naturalmente il neo vincitore degli Australian Open, Jannik Sinner. E poco dopo l’ingresso del van nero con a bordo gli azzurri, è arrivato anche il presidente del Coni, Giovanni Malagó. Il numero 1 dello sport italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi su Parigi 2024: “Sono 100 anni che non vinciamo una medaglia nel tennis ai Giochi, è ora di sfatare questo tabù”. “Abbiamo apprezzato molto che Sinner voglia partecipare alle Olimpiadi. Ma non è il solo, anche gli altri hanno voglia”, ha aggiunto. Parlando poi di cosa ha di speciale questa nazionale ha spiegato: “Di speciale hanno che sono una squadra. Sennò non avrebbero vinto. Sinner poi ha chiuso il cerchio di un percorso che parte da lontano. Sono stati bravi anche tecnici e federazione a darci queste soddisfazioni”.

Nel corso della cerimonia, Malagò ha ringraziato Mattarella: “Non sapevamo che ci sarebbe stata anche la meravigliosa notizia della vittoria in Australia di Sinner quando abbiamo saputo di venire al Quirinale. La sua vittoria ci ha reso ancora più orgogliosi di essere italiani. Insieme a lui, Musetti, Sonego, Arnaldi, Bolelli e capitan Volandri ci hanno regalato dopo 47 anni di nuovo la Coppa Davis. Una vittoria meravigliosa della squadra”. E ancora: “Oggi si celebra anche il successo di un percorso di lavoro di cui il Coni prende atto con soddisfazione”. Il focus poi è sempre sulle Olimpiadi a Parigi. “Nel 1924, cent’anni fa, l’unica medaglia olimpica italiana del tennis è stata vinta da Uberto de Morpurgo e quest’anno abbiamo concrete speranze di poterne vincere anche più di una”.