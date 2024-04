Paolini: “Sarebbe bello giocare in doppio con Sinner alle Olimpiadi”

“In doppio con Sinner a Parigi? A me piacerebbe, ovvio, come no”. Queste le parole di Jasmine Paolini, in conferenza stampa, dopo il successo su Garcia nel Wta 1000 di Madrid. “Ci sarà da giocare il singolare e, spero, anche il doppio femminile. Per quanto riguarda il misto bisogna vedere, decideremo in seguito, sinceramente non so cosa dire al momento. Se mi chiedono se sono disposta a fare i tre tornei io direi ‘sì’, perché è un’opportunità e perché il doppio misto è una cosa diversa che non ho mai fatto. Non so cosa aspettarmi, diciamo che per ora non ci sto pensando”, conclude l’azzurra.