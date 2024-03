Paolini ritrova Kalinskaya a Indian Wells. Giorgi non fortunata nel sorteggio, chance per Cocciaretto

In attesa che Sara Errani disputi l’ultimo turno di qualificazioni, sono già cinque le azzurre certe di prendere parte al tabellone principale del Wta 1000 di Indian Wells 2024. Proprio nella notte italiana è stato sorteggiato il main draw e le giocatrici italiane hanno scoperto chi sfideranno al primo turno. Tutte tranne Jasmine Paolini, che in virtù di un bye riservato alle prime 32 teste di serie (lei è la 14) debutterà direttamente al secondo turno. La campionessa del recente torneo di Dubai inaugurerà il suo cammino in California contro la vincente del match Maria-Rus. E’ la sua potenziale avversaria di terzo turno che però non passa inosservata dato che si tratta di Anna Kalinskaya, già affrontata due volte quest’anno: negli ottavi a Melbourne (sconfitta in due set) e proprio in finale a Dubai (super vittoria per 7-5 al terzo).

Sembra tutto apparecchiato dunque per il terzo atto stagionale di questa rivalità, con la russa che avrà una gran voglia di prendersi la rivincita, ma anche con Jasmine determinata a batterla nuovamente. Qualora l’azzurra dovesse avere la meglio, al turno seguente sfiderebbe Elena Rybakina, un’altra avversaria che le porta bene. L’ha infatti trovata sul suo cammino sia lo scorso anno a Cincinnati (quando raggiunge i quarti di finale in un 1000 per la prima volta in carriera) che nel felice torneo di Dubai. In entrambe le occasioni la kazaka si è dovuta ritirare, a partita in corso o prima di scendere in campo, quindi è probabile che sia lei a non essere troppo contenta di sfidare Paolini.

IL TABELLONE COMPLETO

Difficile ipotizzare che possano spingersi così avanti invece le altre azzurre, tutte non teste di serie. La più sfortunata è stata sicuramente Camila Giorgi, che ha pescato una delle giocatrici più in forma del momento: Katie Boulter. Reduce dal prestigioso titolo vinto a San Diego che le ha regalato il debutto in top 30, magari potrebbe accusare un po’ di stanchezza. Di tempo per recuperare però ne avrà ed è davvero in fiducia, perciò i bookmakers la vedono ampiamente favorita.

Chiamate a ribaltare il pronostico pure Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, opposte rispettivamente alla polacca Frech e alla francese Parry, due avversarie molto ostiche contro le quali servirà una prestazione di livello per avere qualche chance. Sicuramente non si tratta di ostacoli insormontabili, ma complice la superficie e le condizioni di gioco, entrambe le azzurre non scenderanno in campo con i favori dalla loro.

Chi ha invece discrete probabilità di superare un turno è Elisabetta Cocciaretto, sorteggiata contro la beniamina di casa Peyton Stearns. Omaggiata di una wild card, la giovane statunitense ha vinto un solo match su sette in questo 2024 (peraltro contro Mirra Andreeva) e non sta affatto vivendo un buon momento di forma. Proverà dunque ad approfittarne la marchigiana, reduce da un discreto torneo di Dubai e determinata a risalire la china in classifica, tornando almeno tra le prime 50.

Per quanto riguarda le big, non si prospetta una passeggiata di salute il cammino di Elena Rybakina, campionessa in carica e a caccia del bis. Debutto contro Badosa o Krueger, poi Potapova, quindi una tra Paolini e Kalinskaya e ancora una tra Vondrousova e Haddad Maia (con Kostyuk e Pavlyuchenkova pronte a inserirsi). Poteva andare peggio, chiaro, ma le insidie non mancano. Ha pescato piuttosto male anche Iga Swiatek, pure lei nella parte alta del tabellone e pronta a rivivere un flashback di Melbourne. Al debutto potrebbe infatti trovare Danielle Collins (oppure una qualificata), mentre al terzo turno la ceca Linda Noskova, che proprio in Australia le ha inflitto una dolorosa sconfitta. Più agevole sulla carta l’ottavo contro Keys o Alexandrova, ma ecco che ai quarti potrebbe ripresentarsi il fantasma Ostapenko, che da tempo spaventa la numero uno al mondo.

Nella parte bassa del tabellone, invece, la strada sembra spianata per Aryna Sabalenka, che esordirà contro la vincente della sfida tra Cocciaretto e Stearns per poi trovare una tra Yastremska e Raducanu. Insidioso l’ottavo contro Svitolina o Navarro, mentre non dovrebbe presentare difficoltà il quarto contro Pegula o Sakkari (ma occhio a Fernandez, Garcia e anche Pliskova). In semifinale, proprio come all’Australian Open, potrebbe ritrovare Coco Gauff, che nel suo spot ha però rivali del calibro di Qinwen Zheng, Liudmila Samsonova e Vika Azarenka.