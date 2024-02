Paolini-Navarro oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Doha 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Emma Navarro nel primo turno del WTA 1000 di Doha 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città qatariota. La toscana, dopo aver raggiunto gli ottavi di finale agli Australian Open, a Linz è uscita di scena prematuramente, raccogliendo solo quattro giochi contro la britannica Katie Boulter. Adesso c’è subito un’altra avversaria ostica come l’americana, che ha vinto l’unico precedente ed è la numero 23 del ranking mondiale. Quest’ultima partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per Paolini c’è l’accesso al secondo turno contro una tra l’altra statunitense Peyton Stearns oppure la belga Elise Mertens.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Navarro scenderanno in campo oggi (domenica 11 febbraio). Le due giocatrici sono pianificate come quarto ed ultimo match di giornata dalle ore 13.30 italiane sul Centre Court, al termine dell’altro primo turno tra la qualificata a stelle e strisce Ashlyn Krueger e la wild card spagnola Paula Badosa. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, possiede un canale dedicato, ancora da definire. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo turno tra Paolini e Navarro, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.