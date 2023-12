Novak Djokovic: “Alcaraz sarà uno dei big del tennis mondiale per almeno dieci anni”

“Che dire, lunga vita ai giovani. Carlos Alcaraz sarà uno dei big del tennis mondiale almeno per i prossimi dieci anni. È impressionante quanto è riuscito a ottenere se consideriamo la sua giovane età”. Lo ha detto Novak Djokovic nel suo discorso durante la cerimonia di premiazione dopo la sconfitta nell’esibizione contro Carlos Alcaraz al Riyadh Season Tennis Cup in Arabia Saudita, parlando dello spagnolo: “Lui è un ragazzo molto umile ed educato, così come suo padre. E’ una famiglia molto simpatica e ha grandi valori”.