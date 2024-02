Nostalgia Roger Federer: si allena contro il muro e fa sognare i fan (VIDEO)

Basta un video di 20 secondi postato su Instagram per far dimenticare che Roger Federer si è ritirato oltre un anno fa e far tornare alla mente dei tifosi le imprese sul campo del campione elvetico. Ma non potrebbe essere altrimenti vista la classe e la sconfinata eleganza del 20 volte campione Slam, capace di deliziare i fan anche con un semplice filmato in cui si allena contro il muro. In fondo Federer non ha fatto nulla di particolare se non colpire un paio di dritti e rovesci contro il muro, eppure non sarà mai una cosa scontata. Rivederlo in azione nel circuito Atp è, per mille ragioni, improbabile. Chissà però che questo video non possa essere un indizio per qualche futura esibizione. Magari per ricambiare il favore con Nadal…