Nick Kyrgios salta anche gli Us Open 2023: forfait dell’australiano

Si prolunga l’assenza dal circuito Atp per Nick Kyrgios. Gli account ufficiali degli Us Open hanno infatti ufficializzato il suo forfait nell’ultima prova Slam del 2023. Kyrgios aveva saltato anche Wimbledon, dove difendeva la finale raggiunta lo scorso anno, per un infortunio al polso: gli esami avevano evidenziato una lesione dopo il ritorno tentato nell’Atp di Stoccarda, per quella che rimane fin qui l’unica partita giocata da Nick in stagione.