Nick Kyrgios: “Penso che Nadal si ritirerà quest’anno”

Rafael Nadal, 37 anni, ha ribadito che il 2024 sarà “probabilmente” l’anno in cui si ritirerà. Dopo quasi un anno di assenza per l’infortunio all’ileopsoas, il fuoriclasse spagnolo però non ha voluto ufficializzare nessuna mossa futura. “Non posso confermarlo al 100% perché non lo so”, ha spiegato poche settimane fa sui social. Interrogato sull’argomento, Nick Kyrgios ha detto la sua: “Onestamente, spero che rimanga e giochi perché conosciamo tutti il suo valore e quanto si diverte quando scende in campo, ma realisticamente direi che questo è il suo ultimo anno nel circuito e penso che stia pensando soprattutto al Roland Garros”. Il 22 volte campione Slam ha annunciato con un post su Instagram il forfait per gli Australian Open a causa di una microlacerazione muscolare: “Questa è la paura che hanno tutti gli atleti. Torni e ci provi. Poi un grande campione come Rafa lavora un anno, rientra e ha una ricaduta per l’infortunio che lo tiene fuori dalle gare”, ha detto Kyrgios ad Eurosport.