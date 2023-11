Nasce la “I Tennis Foundation for Ukrainian Kids”: borse di studio a quattro giovani rifugiate ucraine

Quattro giovani rifugiate ucraine potranno godere di un piano di borse di studio annuale all’interno del progetto “I Tennis Foundation for Ukrainian Kids”. Lunedì 13 novembre alle ore 10:30, presso il Grattacielo della Regione Piemonte a Torino (Piazza Piemonte 1), si terrà la presentazione del progetto che comprende hospitality, formazione tennistica, scolastica e programmazione internazionale coordinata dal comitato tecnico composto da Gipo Arbino, Emilio Sanchez, Stefano Massari e Ivan Ljubicic. Le quattro partecipanti sono state selezionate in Ucraina in cooperazione con la Ukranian Tennis Federation tenendo conto della zona di guerra in cui vivevano e del livello tennistico. Interverranno in presenza anche gli azzurri Lorenzo Sonego ed Elisabetta Cocciaretto.