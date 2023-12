Naomi Osaka pronta al rientro: “Ora sento una responsabilità verso mia figlia”

Naomi Osaka è pronta a tornare. La 26enne giapponese, diventata mamma questa estate, riparte dall’Australian Open, già vinto due volte. “Non sono mai stata brava a giocare per me stessa, ma ora sento una responsabilità verso mia figlia, le voglio mostrare il mondo e giocare per lei. Nel primo capitolo della mia vita tennistica sono riuscita a essere me stessa e a giocare d’istinto; in questo nuovo capitolo voglio studiare, capire maggiormente il gioco e apprezzare di più diversi aspetti”, ha detto l’ex numero 1 al mondo. “Voglio vincere altre prove del Grande Slam (per lei anche due successi agli Us Open, ndr.) e per questo investirò più tempo anche nella preparazione del Roland Garros e di Wimbledon. Un altro grande obiettivo, infine, sono di certo le Olimpiadi di Parigi”, ha aggiunto la giapponese.