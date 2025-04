Entrano in scena (alcuni) dei pezzi grossi al Mutua Madrid Open, il torneo combined di livello 1000 sia ATP che WTA che precede gli Internazionali d’Italia. Sul Manolo Santana Stadium della Caja Magica scendono infatti in campo i due numeri uno dell’evento, ovvero Alexander Zverev e Aryna Sabalenka. Per il tedesco una ghiotta chance di proseguire sulla scia di Monaco e sfruttare l’assenza di Carlos Alcaraz, oltre che quella di Jannik Sinner: al debutto c’è il veterano Bautista Agut. Per la bielorussa, invece, esordio contro la russa Anna Blinkova. Tra gli incontri più attesi ci sono senza ombra di dubbio quelli della sessione serale. Dalle 19:00 il detentore del titolo Andrey Rublev sfida l’eterno Gael Monfils, mentre Elena Rybakina – al suo primo torneo sul rosso – se la vedrà contro la rientrante Bianca Andreescu.

Giornata importante anche per l’Italtennis, che schiera quattro suoi rappresentanti. Si parte alle ore 11:00 con la nostra numero uno Jasmine Paolini, che sul rosso della capitale spagnola parte favorita contro la britannica Katie Boulter. Secondo match sul Court 6 è quello che vedrà impegnato Federico Cinà – già a quota due vittorie in carriera a livello Masters 1000 – contro il n°23 del tabellone Sebastian Korda. Bisognerà invecee attendere la prima serata per assistere al big match tra Flavio Cobolli e Holger Rune.

IL PROGRAMMA DI VENERD Ì 25 APRILE

MANOLO SANTANA STADIUM

Ore 11:00 – (9) Badosa vs V.Kudermetova

a seguire – (1) Sabalenka vs Blinkova

a seguire – (1) Zverev vs Bautista Agut

Ore 20:00 – Monfils vs (7) Rublev

a seguire – (10) Rybakina vs Andreescu

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

Ore 11:00 – Rinderknech vs (14) Ruud

a seguire – (9) Medvedev vs Djere

Ore 15:00 – Potapova vs (8) Zheng

Ore 19:00 – (3) Pegula vs Lys

a seguire – Cobolli vs (8) Rune

STADIUM 3

Ore 11:00 – (6) Paolini vs Boulter

a seguire – Uchijima vs (26) Jabeur

a seguire – (3) Fritz vs O’Connell

a seguire – (12) Shelton vs Navone

a seguire – Borges vs Davidovich Fokina

COURT 4

Ore 11:00 – Comesana vs (13) Fils

a seguire – (Q) J.Cerundolo vs (18) Auger-Aliassime

a seguire – Kartal vs (17) Svitolina

a seguire – Raducanu vs (24) Kostyuk

COURT 5

Ore 11:00 – Parks vs (14) Kasatkina

a seguire – Stearns vs (15) Anisimova

COURT 6

Ore 11:00 – (20) F.Cerundolo vs (Q) Mayot

a seguire – (23) Korda vs Cinà

a seguire – (Q) Quinn vs (22) Mensik

a seguire – (31) Nakashima vs (PR) Ofner

COURT 7

Ore 11:00 – Bonzi vs (27) Hurkacz

a seguire – (25) Popyrin vs Bublik

a seguire – Osorio vs Mertens

a seguire – (22) Putintseva vs (Q) Masarova

COURT 8

Ore 11:00 – (29) Linette vs Sakkari

a seguire – (21) Alexandrova v Danilovic

a seguire – (32) Kenin vs Sun