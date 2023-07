Musetti-Ruud oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Bastad 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Casper Ruud nella semifinale dell’ATP 250 di Bastad 2023 (Svezia), torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina scandinava. Il carrarino, dopo la vittoria al tie-break decisivo negli ottavi contro il connazionale Matteo Arnaldi, ha avuto bisogno di altri tre set ai quarti per avere ragione dell’ostico qualificato austriaco Filip Misolic. Dovrà alzare il livello per provare a fermare l’impeto del top cinque norvegese, trionfatore da queste parti due anni fa.

Il finalista in carica del Roland Garros, inoltre, ha risolto in maniera agevole i suoi primi due impegni in terra svedese. Ne sanno qualcosa il russo Alexander Shevchenko e l’austriaco Sebastian Ofner. Partirà favorito anche contro Musetti. Quest’ultimo proverà a raggiungere la sua prima finale in questa stagione dopo averci provato senza successo in quel di Barcellona. L’unico scontro diretto è stato appannaggio di Musetti. Lo scorso inizio novembre riuscì a prevalere in tre set in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy (veloce indoor).

Musetti e Ruud scenderanno in campo oggi (sabato 22 luglio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 13.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’appuntamento svedese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). Una live streaming sarà disponibile per gli appassionati mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Musetti e Ruud fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.