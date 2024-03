Montepremi Sinner-Kokkinakis: ecco quanti soldi ci sono in palio per chi vince e per chi perde

Jannik Sinner esordisce ad Indian Wells. Il numero tre del Mondo, reduce dai successi agli Australian Open e al torneo Atp 500 di Rotterdam, fa il suo esordio anche nel primo torneo Masters 1000 del 2024: l’altoatesino affronta l’australiano Thanasi Kokkinakis nel match valevole per il secondo turno del torneo californiano. Un esordio comunque non facile per Sinner che affronta un giocatore che ha già vinto un turno e che ha buoni fondamentali per provare a fare partita pari con Jannik.

La partita mette in palio 54.512 euro per chi vince, mentre chi perde dovrà ‘accontentarsi’ di 38.739 euro. Soldi, ma non solo: in palio ci sono anche punti importanti per il ranking. Anche se siamo solo all’inizio di questo torneo è un appuntamento importante in vista delle fasi finali dove ci sono diversi punti in palio e con Jannik Sinner che se farà meglio di Carlos Alcaraz potrà diventare numero due del mondo già dopo Indian Wells e prima di Miami.

