Miami Open 2024, Dimitrov: “Sinner sta giocando un tennis incredibile, è stata la sua settimana”

“Sinner ha giocato un tennis incredibile, è stata la sua settimana. Non ho nulla da rimproverare a me stesso“. Così Grigor Dimitrov in conferenza stampa dopo la finale del Masters 1000 di Miami 2024. “Purtroppo i 10 anni di differenza si sono fatti sentire – ha scherzato il bulgaro, continuando poi ad elogiare Jannik – Ha una velocità di gioco notevole e quando è in fiducia è ancora più difficile da affrontare. Magari la prossima volta proverò qualcosa di diverso perché nella finale non sono riuscito ad essere all’altezza del suo tennis. L’avversario più duro mai affrontato in carriera è stato Federer, ma non voglio fare paragoni“. Dimitrov non ha infine nascosto il suo desiderio di rivincita: “Se potessi, giocherei contro Jannik già domani. Anche in caso di sconfitta, vuoi competere ancora. Sono queste le partite che voglio giocare“.