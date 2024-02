Media serbi: “Novak Djokovic in vacanza in Alto Adige, nella terra di Sinner”

Secondo i media serbi, ben informati sugli spostamenti del loro personaggio pubblico più importante, Novak Djokovic sarebbe in questi giorni in vacanza in Alto Adige per riposarsi dopo le delusioni degli Australian Open, dove è stato battuto da Jannik Sinner, il quale ha poi vinto il torneo. E per capire come tornare a battere l’altoatesino, Nole sarebbe pronto andato a sciare nella terra del numero 4 al mondo, in Sudtirol: ‘Novak è andato da Sinner’, titola il quotidiano Blic. ‘Djokovic è in vacanza in Italia con la famiglia’, aggiunge il giornale di Belgrado, che come riporta l’Ansa rivela gli spostamenti del campione: Djokovic sarebbe arrivato con un aereo privato dalla Spagna a Bolzano, proseguendo poi per la Val Gardena. Starà qui al massimo una settimana, poi preparerà Indian Wells.