Masters 1000 Toronto 2023, Arnaldi sbatte su Medvedev: il russo vince in due set

Matteo Arnaldi si arrende a Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Toronto 2023. Il numero 66 al mondo, già bravo nel superare le qualificazioni e battere il padrone di casa Pospisil, ci prova ma alza bandiera bianca al campione del 2021 con il punteggio di 6-2 7-5 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Arnaldi prova a mescolare le carte, utilizza la palla corta dal lato del dritto a volte anche solo per chiamare l’avversario a rete ma i risultati della suo piano tattico sono alterni. Medvedev appare pimpante e da fondo è il solito muro, anche sul ritmo dell’azzurro, punito sul serve and volley tentato sulla palla break. Il russo vola sul 4-1, gestisce sino al 5-2 e piazza un secondo break per incamerare la frazione sul 6-2.

Nella seconda frazione il numero 3 al mondo è più disordinato, come nel primo game in cui concede due opportunità all’azzurro con un doppio fallo. Le annulla entrambe, è poco cinico sullo 0-40 successivo e si complica la vita sul proprio servizio dal 40-0 sull’1-1. Il set procede ‘on serve’, con Arnaldi che lascia partire un paio di belle fiammate e si destreggia con ottima sensibilità a rete, ma sul 5-5 Medvedev decide di non scherzare più. Nel dodicesimo game Matteo sbaglia un paio di dritti, ma sul match point è una risposta fulminante del russo a mettere il punto esclamativo sull’incontro.