Masters 1000 e Wta Cincinnati 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 13 agosto

Il programma e gli orari di gioco del torneo combined di Cincinnati 2024 per la giornata di martedì 13 agosto. Prosegue il programma del primo turno, con diversi italiani in campo, a partire da Musetti che affronterà Jarry, mentre Cocciaretto se la vedrà con Montgomery e infine Darderi sfiderà Tabilo.

CENTER COURT

Ore 17:00 – Pliskova vs Tomova

A seguire – Mertens vs (15) Kostyuk

A seguire – Shelton vs (WC) Opelka

Non prima delle 1:00 – (11) Fritz vs (WC) Nakashima

Non prima delle 2:30 – (LL) Avanesyan vs (WC) Andreescu

P&G GRANDSTAND

Ore 17:00 – Zhang vs Mpetshi Perricard

A seguire – Davidovich Fokina vs Tiafoe

Non prima delle 21:00 – (16) Vekic vs (Q) Krueger

Non prima delle 1:00 – Svitolina vs (Q) Wang

A seguire – (Q) Holt vs Fils

HOLCIM STADIUM 3

Ore 17:00 – Giron vs Baez

A seguire – (Q) Michelsen vs Griekspoor

A seguire – (14) Musetti vs Jarry

Non prima delle 23:00 – Boulter vs Linette

A seguire – (Q) Dart vs Putintseva

COURT 10

Ore 17:00 – Tomljanovic vs (Q) Gracheva

A seguire – (Q) Sun vs Noskova

A seguire – Alexandrova vs (9) Kasatkina

A seguire – (Q) Montgomery vs Cocciaretto

A seguire – Potapova vs Burel

COURT 4

Ore 17:00 – Tabilo vs Darderi

A seguire – Lehecka vs Navone

A seguire – Thompson vs (13) Humbert

A seguire – (Q) Nishioka vs Kecmanovic