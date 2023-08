Masters 1000 e Wta 1000 Cincinnati 2023: programma e orari martedì 15 agosto con Musetti, Sonego e Trevisan

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 e Wta 1000 di Cincinnati 2023 con tre azzurri in gara oggi martedì 15 agosto. Si tratta di Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Martina Trevisan, i cui incontri già fissati per ieri sono stati invece rinviati a causa della pioggia, e così verranno disputati, tempo permettendo, quest’oggi, in una programmazione davvero estremamente fitta.

CENTER COURT

ore 17 Lehecka vs (9) Fritz

non prima delle ore 18.30 prosecuzione Korda vs (15) Coric

a seguire Zverev vs Dimitrov

non prima delle ore 21 Jabeur vs Kalinina

non prima delle ore 01 Stephens vs (6) Garcia

non prima delle ore 02.30 (1) Alcaraz vs (Q) Thompson

GRANDSTAND

ore 17 (9) Kvitova vs Blinkova

a seguire Azarenka vs (11) Krejcikova

a seguire prosecuzione Muchova vs (12) Haddad Maia

a seguire Ruusuvuori vs (7) Rublev

non prima delle ore 01 Mannarino vs (12) Auger Aliassime

non prima delle ore 02.30 (15) Keys vs Mertens

STADIUM 3

ore 17 Kecmanovic vs (14) Paul

non prima delle ore 18.30 prosecuzione (WC) Nakashima vs (WC) Wawrinka

quarto match (13) Norrie vs (PR) Monfils

non prima delle ore 22 (Q) Bucsa vs (13) Bencic

a seguire (Q) Noskova vs Samsonova

PORSCHE COURT

ore 17 (14) Kasatkina vs (WC) Stearns

non prima delle ore 18.30 (LL) Gracheva vs (WC) Wozniacki

a seguire Martic vs (Q) Navarro

a seguire (10) Vondrousova vs Siniakova

a seguire Brady vs Vekic

COURT 4

ore 17 (11) Khachanov vs LL

a seguire Evans vs Musetti

a seguire Hurkacz vs (Q) Kokkinakis

a seguire (WC) McDonald vs Hanfmann

COURT 7

ore 17 Ostapenko vs Pliskova

non prima delle ore 18.30 Zheng vs (Q) Sasnovich

a seguire Begu vs Pavlyuchenkova

a seguire Alexandrova vs Cirstea

COURT 8

ore 17 Humbert vs (Q) Fils

a seguire Davidovich Fokina vs Etcheverry

a seguire Sonego vs (Q) Shevchenko

a seguire (PR) Harris vs (Q) Purcell

COURT 11

ore 17 Pera vs (Q) Trevisan

a seguire Wang vs Sherif

a seguire Linette vs (Q) Li