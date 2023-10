Masters 1000 Shanghai, Sonego si prende il terzo turno: battuto Tiafoe in tre set

Lorenzo Sonego vola al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, grazie alla vittoria in tre set sullo statunitense, numero 13 al mondo, Frances Tiafoe, battuto 2-6 6-2 6-3 in un match sospeso per pioggia sul 2-6 6-2 2-1 a favore dell’azzurro. Prestazione da incorniciare per il 28enne piemontese che fa registrare 9 ace, 2 doppi falli, il 71% di prime, l’80% dei punti fatti con la prima e 31 vincenti. Sonego raggiunge Matteo Arnaldi e Jannik Sinner al terzo turno, dove è atteso dal cileno Nicolas Jarry che ha superato per 7-5 6-2 il qualificato francese Terence Atmane.

PRIMO SET – L’azzurro apre al servizio, ma si trova subito sotto 0-40. La reazione c’è: Sonego cancella le tre palle break, va ai vantaggi e col servizio e rovescio tiene il servizio d’autorità. Sembra essere la scossa mentale che ci voleva in apertura, ma invece è un campanello d’allarme. Al quarto game Tiafoe si procura altre tre palle break e stavolta alla terza chance infila il break. Lo statunitense conferma il vantaggio (4-2) e strappa nuovamente il servizio, sfruttando il secondo doppio fallo di Sonego. Tiafoe va a servire per il set e chiude in trentasei minuti di gioco un primo periodo in cui non ha concesso palle break.

SECONDO SET – Diversa la storia nel secondo periodo. Stavolta è Tiafoe il più falloso. E le percentuali al servizio di Sonego salgono vertiginosamente: l’azzurro vince il 93% di punti con la prima e il 60% con la seconda. Al secondo game strappa il servizio e conferma il break di vantaggio tenendo a zero il turno di battuta. Sonego sale 5-2 e la pioggia ferma nuovamente il match. Si riparte dopo pochi minuti e l’azzurro firma il nuovo break che gli permette di pareggiare il conto.

TERZO SET – Sonego spreca una palla per salire 2-0 e sul 2-1 la pioggia sospende definitivamente la sfida. Oggi alla ripresa l’equilibrio regge fino al 4-3. Nell’ottavo game Sonego sale sullo 0-40 e strappa la battuta all’americano alla seconda palla break, confermando il vantaggio poi nel game successivo, tenendo a zero il servizio.