Masters 1000 Shanghai, Korda sorprende Medvedev: il russo fuori al terzo turno

Dopo la sconfitta in finale a Pechino contro Sinner, Daniil Medvedev si ferma al terzo turno al Masters 1000 di Shanghai. Sebastian Korda ha battuto il russo 7-6(8) 6-2. Il primo set è equilibrato: Korda vince il 74% dei punti con la prima, mentre Medvedev si spinge fino al 92%. I turni di servizio sono regolari e al tie break è lo statunitense ad imporsi 10-8. Nel secondo set Korda cancella una palla break in apertura e strappa subito il servizio alla prima chance a disposizione. Poi conferma il vantaggio e infila un altro break nell’ottavo game per il definitivo 6-2. “Abbiamo giocato davvero un bel tennis fin dall’inizio”, ha detto Korda. “Abbiamo avuto degli scambi lunghi. Sono davvero felice di aver ottenuto quel primo set”, le parole di Korda. “È stato sicuramente un anno molto difficile”, ha spiegato. “Ho avuto una lunga pausa nel mio anno per tre mesi, soprattutto quando stavo giocando uno dei migliori tennis della mia carriera fino ad ora. È stato difficile, ma è stato un lungo viaggio e sono contento di come ho giocato oggi. È sicuramente una delle più grandi vittorie della mia carriera”, conclude. Sempre al terzo turno avanza Casper Ruud che batte 6-4 6-2 Christopher Eubanks.