Masters 1000 Shanghai 2023, Sonego parte forte: Sekulic battuto in due set

Inizia bene il penultimo Masters 1000 della stagione per Lorenzo Sonego. Sul cemento di Shanghai il 28enne di Torino ha battuto 6-3 6-2, in poco meno di un’ora e mezza di partita, l’australiano Philip Sekulic, n.298 ATP. L’azzurro ha sfoderato un’ottima prova al servizio, facendo registrare 13 ace e zero doppi falli. Già al quarto game Sekulic deve salvare due palle break, ma l’occasione per l’allungo è solo rimandata. Sonego strappa il servizio due giochi più avanti, conferma il vantaggio e sigla il nuovo break del 6-3. Nel secondo set Sekulic fa vedere segnali di reazione. Sonego deve cancellare quattro palle break nei suoi primi tre turni di servizio. Ma allo stesso tempo sale 4-1, con Sekulic che cede la battuta a zero al quinto gioco. Al primo match point a disposizione Sonego chiude un match che lo ha visto ottenere l’82% dei punti con la prima e il 52% con la seconda in battuta. Al secondo turno l’azzurro troverà lo statunitense Frances Tiafoe, n.13 del ranking e 10 del seeding. Tre i precedenti, che vedono il piemontese avanti 2-1, con le due vittorie arrivate nei due incroci più recenti