Masters 1000 Shanghai 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 4 ottobre con Fognini

Il programma di mercoledì 4 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Shanghai 2023. Mentre a Pechino andrà in scena la finale dell’evento ATP 500, a Shanghai è già tempo di inizire con gli incontri del tabellone principale del penultimo 1000 della stagione tennistica. Tra i match in campo c’è anche Fabio Fognini, il quale ha usufruito di una wild card da parte degli organizzatori. Il ligure esordirà come 2°match dalle 06:30 contro Kokkinakis. Di seguito l’ordine di gioco completo.

STADIUM COURT

Ore 06:30 – Lajovic vs Wawrnka

a seguire – Kokkinakis vs (WC) Fognini

Non prima delle 10:30 – Zhang vs Gasquet

a seguire – Safiullin vs Murray

SHOW COURT 3

Ore 06:30 – Kecmanovic vs (WC) Bu

a seguire – Munar vs (WC) Te

a seguire – Moutet vs McDonald

a seguire – Giron vs Galan

GRANDSTAND 2

Ore 06:30 – Altmaier vs Nishioka

a seguire – Rinderknech vs Marozsan

a seguire – (Q) Yevseyev vs Fucsovics

a seguire – (Q) Kovacevic vs Garin

COURT 4

Ore 06:30 – Nakashima vs Zapata Miralles

a seguire – (Q) Sweeny vs Daniel

a seguire – (Q) Duckworth vs Hanfmann

a seguire – Purcell vs Hsu