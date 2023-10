Borussia Dortmund-Milan, Terzic: “Partita diversa da Parigi, vogliamo essere più coraggiosi”

Il Borussia Dortmund è pronto per la difficile sfida di Champions League contro il Milan. L’allenatore Edin Terzic parla in conferenza stampa, ricordando la recente sconfitta con il Paris Saint Germain, vinta dai francesi per 2-0 al Parco dei Principi.

“Nessuna partita sarà facile a questo livello. Immaginavamo che la partita di Parigi fosse diversa . Domani giocheremo la nostra prima partita in casa. Con i nostri ragazzi e con il tifo allo stadio, vogliamo ottenere la nostra prima vittoria domani“: così il tecnico del Borussia Dortmund, Edin Terzic, carica l’ambiente in vista del secondo match di Champions League e la sfida ai rossoneri.

“Quella col Milan sarà una partita completamente diversa da Parigi – spiega l’allenatore – vogliamo essere più coraggiosi. L’approccio del Milan è diverso. Nelle ultime partite abbiamo avviato tante cose buone che saranno importanti anche domani“. Sui calciatori rossoneri racconta: “Conosciamo molto bene Pulisic, così come il lato sinistro Leao–Theo che è molto pericoloso. Ma se mettiamo in campo il nostro ritmo e la nostra creatività, non sarà neanche facile difendere per il Milan“.