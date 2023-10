Masters 1000 Shanghai 2023, Napolitano fuori al primo turno: Zhukayev vince con un doppio 7-5

Finisce al primo turno l’avventura di Stefano Napolitano, n.252 del ranking, al Masters 1000 di Shanghai. Alla terza partecipazione in un main draw “1000”, l’azzurro perde con un doppio 7-5 contro un altro qualificato, il kazako Beibit Zhukayev, n.302 ATP. Nei primi tre turni di servizio l’azzurro è subito costretto a cancellare sei palle break complessive. Zhukayev invece offre un rendimento crescente in battuta, arrivando a conquistare l’83% dei punti con le prime in campo e il 63% con le seconde. Nel primo set il classe 2000 kazako non concede palle break e tiene il servizio a zero nell’undicesimo game, prima di firmare il break che vale il 7-5. Nel secondo set l’avvio dell’azzurro è incoraggiante. Tiene subito il servizio a zero e al terzo game si procura tre palle break, non sfruttate. Al decimo game però Zhukayev costruisce un match point, che l’azzurro cancella. La chance per il sorpasso definitivo però è solo rimandata al dodicesimo gioco. Zhukayev sale 0-40, Napolitano salva le prime due palle break, ma alla terza il kazako chiude la contesa dopo un’ora e cinquantacinque minuti. Per lui al secondo turno c’è la sfida contro il russo Karen Khachanov, n.14 del ranking.