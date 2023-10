Masters 1000 Shanghai 2023, Alcaraz: “Sinner può battere chiunque, ho perso la concentrazione”

“Il successo di Sinner contro Medvedev? Non ho visto tutta la finale ma non sono affatto sorpreso. Conosco l’abilità di Jannik, il suo livello. È uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento e può battere chiunque. Onestamente mi aspettavo vincesse, il livello a cui ha giocato è incredibile”. Così Carlos Alcaraz in conferenza stampa alla vigilia del suo primo incontro al Masters 1000 di Shanghai: “Ho parlato con il mio allenatore di come devo cambiare e capire come avrei potuto far meglio in quella partita. Ovviamente devo fare i compiti, riguardare il match e studiare esattamente cosa è successo per poter migliorare e far meglio in questo torneo. Ho solo un giorno per allenarmi prima di giocare, ma penso che sarò pronto e cambierò ciò che ho fatto di sbagliato a Pechino”.