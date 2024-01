Masters 1000 Parigi Bercy, cambio di sede dal 2025: si va a ‘La Défense’

Cambio di sede per lo storico torneo Masters 1000 di Parigi Bercy. La Federazione francese di tennis ha annunciato che il torneo indoor Paris Masters si sposterà dal 2025 dalla Bercy Arena, a una sede più grande, la Paris La Défense Arena. La capacità aumenterà da poco meno di 17.000 a 23.000 spettatori. La programmazione migliorerà anche dopo i reclami per i ritardi dell’ultima edizione che hanno visto protagonista Jannik Sinner, che si ritirò dopo aver finito di giocare a notte fonda. L’attuale formato di quattro partite diurne e due serali passerà a tre diurne e due serali per evitare che le partite inizino troppo tardi.