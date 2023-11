Masters 1000 Parigi-Bercy, Sinner dopo la vittoria in notturna: “Non ideale. Vedremo come mi sentirò”

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 Parigi-Bercy con una vittoria, ma al termine di una giornata che senz’altro non deve essere stata semplice da affrontare. Ore e ore nell’attesa di scendere in campo, poi finalmente si gioca dopo la mezzanotte per concludere l’incontro con Mackenzie McDonald dopo le o2:30. Per un giocatore reduce già dalle fatiche di Vienna e con l’obiettivo ATP Finals nel mirino certamente non sono condizioni ideali, a maggior ragione se il programma odierno degli ottavi di finale lo vedrà affrontare l’australiano De Minaur attorno alle 17:00.

Poche ore per riposare e ricaricare le pile e anche lo stesso Jannik nel post-partita è sembrato avere dei dubbi su quali saranno le sue condizioni al risveglio: “Certamente non è stato ideale per me giocare così tardi, ma ringrazio il pubblico, anche quelli da casa che sono rimasti svegli. Vediamo come mi sentirò al risveglio“, ha affermato l’attuale numero 4 del ranking mondiale, che sulla partita vinta ha parlato così: “Sono un po’ stanco ma ci sta, anche perché arrivo da una buona settimana a Vienna. Poi non è mai semplice adattarsi rapidamente a condizioni diverse come in questo caso”. Tra obblighi con i media, massaggi post-partita e adrenalina da smaltire difficilmente l’azzurro sarà andato a letto prima delle 05:00 del mattino. Vedremo, dopo qualche ora di riposo e arrivando a Bercy per il warm-up pre-match come si sentirà e se effettivamente lo vedremo affrontare De Minaur nel pomeriggio.

Messaggio nei confronti degli organizzatori da parte di coach Darren Cahill, che sui social scrive: “Ore 02:45. Felici per la vittoria ma zero interesse nei confronti del benessere dei giocatori con questa programmazione”.