Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 2 novembre

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 per quanto riguarda la giornata di giovedì 2 novembre. Giornata ricca di gare con gli ottavi di finale al via sul cemento parigino. In campo sul campo centrale il numero 1 ATP Novak Djokovic che affronta Griekspoor e un altro match di grande interesse come quello tra Tsitsipas e Zverev. Nel pomeriggio in campo anche Jannik Sinner opposto all’australiano De Minaur.

IL PROGRAMMA DI GIOVEDI 2 NOVEMBRE

COURT CENTRAL

ore 11 Bublik vs Dimitrov

a seguire (Q) van de Zandschulp vs (5) Rublev

a seguire (7) Tsitsipas vs (10) Zverev

a seguire (4) Sinner vs (13) de Minaur

non prima delle ore 19.30 (1) Djokovic vs Griekspoor

non prima delle ore 20.30 Altmaier vs (6) Rune

COURT 1

ore 11 Heliovaara/Pavic vs (8) Arevalo/Rojer

a seguire (16) Khachanov vs (Q) Safiullin

a seguire F. Cerundolo vs (11) Hurkacz

a seguire Khachanov/Rublev vs (2) Koolhof/Skupski

a seguire (6) Gonzalez/Molteni vs Lammons/Withrow