Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, dito medio di Medvedev al pubblico: “Mi stavo guardando le unghie”

Sconfitto al tie break del terzo set per mano di Grigor Dimitrov, Daniil Medvedev ha lasciato il campo rivolgendo un gestaccio al pubblico del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Dopo i saluti a rete infatti, il russo è stato sommerso dai fischi del pubblico parigino, a cui ha risposto mostrando il suo dito medio. “Dito medio? Ma no, mi stavo solo controllando le unghie. Perché mai avrei dovuto farlo ad un pubblico così bello come quello di Parigi?“, ha spiegato poi ironicamente il numero 3 al mondo.

Non è la prima volta che Medvedev si scontra con il pubblico, è già accaduto diverse volte, per esempio agli US Open di due mesi fa. Sul cemento parigino i tifosi hanno fischiato il classe ’96 in più di una occasione, e lui stesso ha reagito facendo trasparire tutto il suo nervosismo e rompendo una racchetta. In seguito il campione di Flushing Meadows nel 2021 ha anche avuto un battibecco con il pubblico, che gli è valso un warning da parte del giudice di sedia.