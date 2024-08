Masters 1000 Montreal 2024: Arnaldi ok, Paul sbarra ancora la strada a Darderi

Una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati mercoledì 7 agosto nel Masters 1000 di Montreal 2024. Matteo Arnaldi supera il primo turno del tabellone principale e raggiunge il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 16. Niente da fare invece per Luciano Darderi, sconfitto all’esordio.

Partiamo dalle note positive, quindi dal successo di Arnaldi. L’attuale numero 46 del ranking mondiale prova a dare una sterzata alla sua stagione, dopo un’estate non positiva sulla terra battuta e con una sola vittoria, nel complesso, negli ultimi sette match disputati. Servono tre set per avere la meglio sull’americano Mackenzie McDonald. L’italiano passa in rimonta, con lo score di 4-6 6-4 6-4. Sembrava essersi male anche questa volta per Arnaldi, che recupera un set e un break di svantaggio sul 3-2 nel secondo parziale: a fatica e dopo aver mancato due set point consecutivi al servizio sul 5-3, Matteo riesce comunque a chiudere la frazione in risposta e allungare al terzo. Nel set decisivo è lui a scappare per primo, ma McDonald rientra dall’1-4 al 4-4. Nella volata finale, però, ha la meglio Arnaldi con un break a zero nel decimo gioco.

Semaforo rosso, come detto prima, per Luciano Darderi. Ancora fatale l’incrocio con un altro statunitense, quel Tommy Paul che lo aveva già estromesso all’esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro non concretizza alcuna delle tre palle break procurate, Paul invece è cinico nel primo set e più solido al tie-break del secondo, evitando guai maggiori nel prolungare il match al terzo. Il risultato finale recita 6-4 7-6(2) in favore dell’americano, che attende ora il vincente della sfida tra Shapovalov e Nakashima.