Masters 1000 Montreal 2024, analisi tabellone: Sinner non fortunato nel sorteggio, chance per Cobolli

L’analisi del tabellone del singolare maschile del Masters 1000 di Montreal 2024, torneo in programma sul cemento canadese dal 6 al 12 agosto. Numero uno del mondo e del seeding, Jannik Sinner sarà l’uomo da battere in Canada, specialmente in virtù dell’assenza di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Nonostante le numerose defezioni, il percorso del classe 2001 non si prospetta affatto semplice, anzi non si può dire che sia stato particolarmente fortunato nel sorteggio. Dopo un bye al primo turno, Sinner debutterà contro Pedro Martinez o un qualificato per poi sfidare uno tra Griekspoor (che non manca mai nella sua sezione), il connazionale Sonego, Tiafoe (grande protagonista a Washington) o Tabilo. Inutile dire che Sinner partirà favorito contro tutti e quattro, ma potrebbe venirne fuori un match insidioso che nei primi turni del torneo sarebbe meglio evitare.

IL TABELLONE COMPLETO

Nei quarti potrebbe invece sfidare Andrey Rublev, che sta attraversando un momento di forma pessimo e difficilmente riuscirà ad impensierirlo, oppure Tommy Paul, che invece è un cliente molto scomodo. Proprio lo scorso anno raggiunse infatti la semifinale, battendo Alcaraz ma venendo eliminato dallo stesso Sinner. L’incognita riguarda le sue condizioni psico-fisiche visto che sabato ha giocato la finale per il bronzo in doppio a Parigi e non avrà un bye al primo turno (quindi meno tempo per recuperare). Infine, non è andato bene a Jannik neppure il possibile avversario in semifinale: invece di un Hurkacz al ritorno in campo dopo l’infortunio accusato a Wimbledon, potrebbe vedersela contro Daniil Medvedev, che ha vinto questo torneo nel 2021 e non sembra avere particolari ostacoli sul suo cammino fino al penultimo atto.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Sonego debutta contro Griekspoor: difficile ma non impossibile. Darderi ritrova Paul dopo Parigi (lo statunitense l’ha battuto al primo turno) e difficilmente avrà chance. Arnaldi sfida un qualificato, poi Khachanov o Diallo, e se riuscirà ad esprimere il suo miglior tennis potrà fare strada.

Infine Flavio Cobolli, reduce dalla splendida semifinale a Washington, esordisce contro Felix Auger-Aliassime, che se non si è cancellato è solo perché si tratta del torneo di casa. Il canadese arriverà infatti stremato dalle fatiche parigine – ha giocato 11 match in una settimana, spesso due al giorno – dove ha conquistato un bronzo in doppio misto e un “legno” nel singolare maschile, sconfitto da Musetti. Cobolli se la giocherebbe poi anche contro Mannarino o un qualificato al secondo turno e, perché no, contro un Hurkacz non al meglio o magari Monfils al terzo.

Per quanto riguarda gli altri incontri, Alexander Zverev (testa di serie numero 2) ha un esordio non scontato contro Thompson o Draper, ma dovrebbe arrivare almeno ai quarti contro Fritz (o Korda?). Spicca il primo turno tra Bublik e Shelton, che potrebbe valere molto dato che la testa di serie più accreditata in questo lato di tabellone è Grigor Dimitrov, reduce da un infortunio e fermo da Wimbledon (proprio dove si è fatto male).

Tabellone favorevole per Stefanos Tsitsipas, il quale non dovrebbe avere problemi fino ai quarti di finale, mentre non è chiaro sapere cosa aspettarsi da Casper Ruud: il suo cammino non è impossibile, ma invece di volare subito in Canada, dopo la sua sconfitta alle Olimpiadi è rimasto un giorno in più a Parigi per godersi il golf: scelta indicativa di come approccerà il torneo o nulla di cui preoccuparsi?