Masters 1000 Montecarlo, Sinner esordisce contro Korda: partita non semplice, ma Jannik nettamente favorito

Non si prospetta una passeggiata di salute il debutto nel Masters 1000 di Montecarlo 2024 di Jannik Sinner, che dovrà vedersela contro Sebastian Korda. Il tennista azzurro sta vivendo una stagione memorabile, in cui ha vinto l’Australian Open e i tornei di Rotterdam e Miami, ma soprattutto ha perso una sola partita, in semifinale ad Indian Wells contro Alcaraz. Proverà dunque a proseguire su questa lunghezza d’onda e a confermarsi anche su un’altra superficie come la terra battuta, su cui storicamente fatica un po’ di più. Accreditato della seconda testa di serie, ha potuto beneficiare di un bye ed entrerà in gioco direttamente al secondo turno, dove l’ha raggiunto un figlio d’arte. Sebastian Korda, che spera di seguire le orme di papà Petr, ha infatti annientato all’esordio Alejandro Davidovich Fokina con un severo 6-1 6-2. E’ quindiavanzato senza faticare e potrà giocarsi le sue carte contro un Sinner apparentemente imbattibile.

Nonostante il tennista statunitense abbia grande talento, attualmente è piuttosto lontano dal livello di Sinner e non sembra in grado di poter impensierire l’azzurro. E’ quello che pensano anche i bookmakers, che pagano ben 6 volte la posta un’eventuale vittoria di Korda. C’è anche da dire, però, che non bisognerà sottovalutare l’impegno visto che in passato l’americano ha già battuto Jannik. Certo, l’ha fatto a inizio 2023 nel torneo di Adelaide in cui Sinner aveva evidenti problemi fisici tanto che si sarebbe potuto tranquillamente ritirare, ma l’ha fatto ed è quello che conta per le statistiche. Nel 2021, invece, Jannik aveva prevalso in due tie-break agli ottavi di finale dell’Atp 500 di Washington: ergo i precedenti sono in parità, sull’1-1.

Tra i motivi per temere Korda, il fatto che quando è in giornata può essere un cliente molto scomodo, ma anche la sua vittoria nel 2022 contro Carlos Alcaraz proprio sui campi del Monte-Carlo Conutry Club. E’ molto positivo però anche il bilancio di Sinner nel Principato di Monaco: nel 2021 perse da Djokovic, nel 2022 da Zverev al tie-break del terzo set e lo scorso anno in semifinale contro Rune (in rimonta dopo aver vinto il primo set 6-1). Chissà che, proprio come accaduto a Miami, anche a Monte-Carlo non possa essere la volta giusta per andare fino in fondo dopo esserci andato vicino a più riprese. Il tabellone sicuramente sorride a Jannik, ma prima di pensare ad un possibile cammino verso la finale c’è da concentrarsi sul debutto contro Korda. In palio un posto al terzo turno contro il tedesco Jan-Lennard Struff.