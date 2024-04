Masters 1000 Montecarlo, su NOW arriva la novità Extra Match: disponibili in streaming tutte le partite

È finita l’attesa per il torneo di Montecarlo, primo Masters 1000 su terra rossa del 2024 in programma dal 7 al 14 aprile sui campi del Principato di Monaco, che sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Sky Sport e NOW. Proprio per gli abbonati NOW è prevista una grande novità a partire dall’evento monegasco: tutte le partite del tabellone saranno visibili grazie a EXTRA Match, i canali che si affiancheranno a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno per dare la copertura completa agli appassionati dei campi da gioco in diretta. Ciò vuol dire che, come già possibile per gli abbonati Sky – tramite la funzionalità Sky Sport Plus, accessibile attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet -, si potrà scegliere quali partite guardare senza doversi limitare solo al “campo centrale” (che sarà Sky Sport Tennis).

E le novità non sono finite qui perché la squadra di Sky si amplia con l’ingresso di un’ex campionessa Slam. Al commento delle partite del torneo di Montecarlo ci sarà infatti Flavia Pennetta, che andrà ad affiancare gli altri talent Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Stefano Pescosolido, Laura Golarsa e Fabio Colangelo. L’emittente inoltre garantirà alla fine di ogni giornata uno studio con le analisi e i commenti con Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti. Stefano Meloccaro, infine, sarà l’inviato nel Principato e condurrà “The Insider”, la rubrica che ogni giorno racconterà il meglio del torneo con immagini esclusive.