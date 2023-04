Masters 1000 Montecarlo, Berrettini: “Sono calato mentalmente sul 5-0, l’importante è aver reagito”

Matteo Berrettini ha commentato la vittoria in rimonta su Cerundolo nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: “Che cos’è successo sul 5-0? Se lo sapessi ve lo direi – ha commentato a caldo Berrettini -. Credo un mix di cose: sono partito molto bene ma allo stesso tempo mi sentivo molto teso. E’ un torneo a cui tengo particolarmente, non ho tantissimi match nelle gambe. E’ un periodo un po’ nuovo della mia vita, della mia carriera, ci sta che mi senta un po’ teso. Ho perso quel game ed ho cominciato forse a pensare un po’ troppo. Sì ho avuto anche un set point, mi ricordo tutto. La cosa più importante però secondo me è che ho reagito. Gli imprevisti ci sono sempre, soprattutto nel tennis e nei tornei a cui tieni particolarmente quindi sono davvero orgoglioso per come ho lottato e per come ho ribaltato un risultato che sembrava buttato”. Nella giornata di domani Berrettini affronterà il giovanissimo Rune: “Sarà una partita molto dura anche perché lui oggi ha vinto piuttosto velocemente. E’ un giocatore che ha già dimostrato di valere la classifica che ha nonostante sia giovanissimo. Ad Acapulco non ero al meglio, quindi non è stata una partita. Adesso spero di andare in campo e di giocare un bellissimo match: queste sono le atmosfere che mi piacciono”, ha concluso.