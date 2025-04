L’Italtennis sperava nel derby e lo avrà, quando giovedì Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si contenderanno un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. La testa di serie numero 13 del tabellone sembra averci preso gusto e mette a segno un’altra rimonta vincente sui campi in terra battuta del Principato, imponendosi con lo score di 1-6 7-5 6-2 sul ceco Jiri Lehecka dopo più di due ore di battaglia. Il toscano raggiunge gli ottavi del torneo monegasco per il quarto anno di fila e proverà a conquistarsi una seconda apparizione tra i migliori otto dopo quella del 2023, quando sconfisse Novak Djokovic prima di perdere nettamente contro Jannik Sinner.

La cronaca di Musetti-Lehecka

Come accaduto all’esordio contro Bu, il primo set è da incubo per un Musetti che fatica ad arginare il tennis pulito, meccanico ed essenziale di Lehecka, permettendogli così di gestire gli scambi come maggiormente gradisce. L’allievo di Simone Tartarini finisce per perdere tre volte il servizio e dopo poco più di mezz’ora si è già sul 6-1 per il ceco. Emblematiche le percentuali con la prima: 82% di punti vinti per Lehecka, il quale supera anche il 50% sulla seconda; un catastrofico 36% di punti vinti con la prima, invece, per il nostro portacolori.

Per fortuna, già dai primi scambi della seconda frazione si vede un Musetti intenzionato a cambiare il volto della partita. Il bronzo di Parigi 2024, però, pur alzando il suo livello di gioco, non riesce a concretizzare le prime occasioni, non sfruttando una palla break nel primo e altre due nel terzo game. Sul 2-2 finalmente strappa la battuta all’avversario, salvo restituire immediatamente il vantaggio. Altre tre palle break sfumano poi sul 3-3, mentre Lehecka inizia a sentire l’odore della vittoria quando sul 5-5 si porta sullo 0-30 in risposta. E invece questo è il punto di svolta in favore di Musetti, che vince 12 punti consecutivi e porta a casa il set per 7-5.

La partita è cambiata, con da un lato Musetti che inizia a giocare il suo tennis e a variare sempre più, dall’altra Lehecka che fatica e iniziare a sbagliare di più. Il ceco nel primo game del terzo set si fa riprendere dal 40-0 fino al 40-40 prima di tenere ai vantaggi, ma non si salva sull’1-1, cedendo il break al carrarino. Il n°28 del ranking mondiale non è più in grado di rimettersi nel match e Musetti veleggia verso il 6-2 che gli consegna la vittoria.

Cobolli si ferma, passa Fils

Non riesce il tris alla spedizione azzurra, dato che Flavio Cobolli ha visto interrompersi a cinque la striscia di vittorie consecutive tra Bucarest e Monaco. Il tennista romano, autore di una bella e netta affermazione al debutto contro Dusan Lajovic, quest’oggi si è arreso abbastanza nettamente al cospetto di Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-4. Un match che il giovane talento francese ha controllato sin dalle prime battute, dominando la frazione d’apertura e trovando poi l’allungo decisivo sul 4-4 della seconda frazione.

Unica recriminazione per Cobolli, forse, le due palle break avute e non concretizzate sul 3-3 di un secondo set che si è sviluppato all’insegna dell’equilibrio. Alla fine, però, passa meritatamente Fils che ora attende agli ottavi di finale il vincente del match tra Andrey Rublev e Gael Monfils.