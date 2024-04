Masters 1000 Montecarlo 2024: Ruud piega Humbert al terzo set, trova la semifinale con Djokovic

E’ Casper Ruud il quarto e ultimo semifinalista del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Il tennista norvegese, specialista della terra rossa, ha battuto in tre set dopo una vera e propria battaglia il francese Ugo Humbert, col punteggio di 6-3 4-6 6-1, in poco più di due ore di gioco. Il numero 10 al mondo ha alternato momenti di gran tennis e altri in cui è an dato improvvisamente in difficoltà, viceversa il transalpino, numero 15 Atp, è crollato alla distanza dopo una bella rimonta. Lo scandinavo se la vedrà domani in semifinale contro Novak Djokovic.

Sul Court Ranier III un primo set perfetto per Ruud, che serve in modo molto concreto e non concede chance a Humbert, viceversa quando c’è la chance di trovare il break, è implacabile: nel quinto game a quindici per creare il solco, poi il norvegese nel nono gioco ancora a quindici strappa il servizio all’avversario francese e si porta avanti 1-0 nel computo dei set. Ma improvvisamente cambia tutto nel secondo set: non nelle fasi iniziali, in cui il numero 8 del tabellone trova un altro break che sembra indirizzare l’esito del match, c’è però l’immediato controbreak del giovane transalpino, che dunque torna on serve. Non solo: clamoroso passaggio a vuoto del norvegese e break a zero per Humbert, che si porta avanti nel punteggio. Nel sesto gioco deve confermare il break e si va ai vantaggi, dove dopo diversi minuti e con tre palle controbreak annullate, il francese riesce a spuntarla, portandosi sul 4-2 e andando poi a vincere il secondo set per 6-4. Nel terzo set Ruud ritorna a giocare il suo miglior tennis ed è in quest’ottica che va letto il quarto game, in cui con tanta aggressività lo scandinavo sfrutta i troppi passaggi a vuoto da parte del francese al servizio, trovando il break che gli consente poi di allungare, non senza però dover annullare due palle break al servizio. E’ la resa di Humbert, che alza bandiera bianca nel sesto game e subisce un secondo break, questo fa male perché a zero, e così Ruud serve per il match. Ancora difficoltà, per la verità, al servizio: due palle break cancellate e si va ai vantaggi, una terza ai vantaggi sempre annullata e poi al secondo match point arriva il suggello.