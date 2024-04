Masters 1000 Montecarlo 2024: Musetti piega Fils e si regala Djokovic agli ottavi

Lorenzo Musetti avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Dopo la vittoria su Fritz, arriva il successo anche su Fils con il punteggio di 6-3 7-5 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Primo set piuttosto regolare e deciso da un solo break nel secondo game. Secondo set che sembra essere sulla stessa scia del primo con Musetti che si trova a servire per il match sul 5-2. E’ qui che arriva il blackout del carrarino, che subisce due break in fila e vede Fils risalire sul 5-5 con un parziale di 12 punti a 1. Il francese paga lo sforzo fatto per risalire, torna sotto di un break sul 6-5 e Musetti chiude 7-5 salvandosi da un pericolosissimo tie-break. Il numero 2 d’Italia torna agli ottavi di finale a Montecarlo e avrà la rivincita proprio degli ottavi dello scorso anno con Novak Djokovic. L’anno scorso, tra le interruzioni per pioggia e un campo pesantissimo, trionfo l’azzurro in rimonta al terzo set (poi la sconfitta con Sinner in quarti). Appuntamento a giovedì per la super sfida.

LA PARTITA

Primo set molto equilibrato e deciso dal break ottenuto da Musetti nel primo turno di servizio di Fils. Bravo l’italiano a sorprendere il francese in apertura di set. Fils è poi entrato in partita mettendo in difficoltà Musetti in più di un turno di servizio. L’azzurro riesce a contenere l’esuberanza del transalpino e chiude il primo set con il punteggio di 6-3 in 51 minuti di gioco. Spiccano i 6 vincenti di Musetti, a fronte di un solo errore non forzato.

Secondo set che prosegue sulla scia del finale del primo. Fils continua a spingere da fondo campo e Musetti che risponde con la sua grande varietà di colpi. L’approccio così aggressivo alla partita costringe il francese a qualche non forzato di troppo e a concedere la prima palla break del set sull’1-1. Nonostante l’ennesima palla corta perfetta di Musetti, Fils viene salvato dal passante in rete dell’azzurro portando in game ai vantaggi. Vantaggi dove il numero 2 d’Italia si procura e trasforma la seconda palla break salendo 2-1 e servizio. Musetti riesce a confermare il break e allunga sul 3-1. Nel momento più importante del set, Musetti alza il livello e trova il secondo break del set salendo 5-2. Fils prima distrugge la racchetta e poi trova le energie per piazzare il contro break e ritornare sotto sul 5-3. Il francese tiene il servizio a zero e manda Musetti a servire per il match sul 5-4. Blackout totale per il carrarino, che subisce la reazione di Fils e vede riprendersi dal 5-2 al 5-5. Saltano totalmente gli schemi e Musetti torna a dominare il gioco, conquista il break e va a servire per la terza volta per il match sul 6-5. Questa volta l’azzurro non trema e chiude 7-5 con più difficoltà del previsto.