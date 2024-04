Masters 1000 Montecarlo 2024: Matteo Berrettini wild card per il tabellone principale

Matteo Berrettini ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Il tennista azzurro, iscritto alle qualificazioni tramite ranking protetto, non dovrà dunque passare per il draw cadetto e raggiunge così Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, già ammessi per diritto di ranking. A renderlo noto è stato il direttore del torneo, David Massey, che ha ufficializzato anche gli altri giocatori invitati nel main draw. Si tratta di due veterani come Stan Wawrinka e Gael Monfils, entrambi finalisti in terra monegasca nel corso della loro carriera, e il beniamino di casa Valentin Vacherot. Le wild card per le qualificazioni sono andate invece al francese Lucas Pouille, all’argentino Diego Schwartzman e al monegasco Lucas Catarina, mentre la quarta e ultima è ancora da assegnare.