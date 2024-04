Masters 1000 Montecarlo 2024, Djokovic implacabile: batte uno stoico Musetti e vola ai quarti

La bellissima sfida degli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo 2024 tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti si conclude con la vittoria del serbo per 7-5 6-3. Grandissimo match con un tennis di alto livello e colpi spettacolari che hanno infiammato il Court Ranier III. Musetti abbandona il torneo con tanto onore, Nole avanza e affronterà De Minaur al prossimo turno nei quarti di finale.

Primo set che si conclude dopo un’ora e sei minuti di gran tennis. La spunta non senza difficoltà il numero 1 al mondo. Assistiamo a grandi scambi tra i due, con Musetti che con un break in apertura si porta fino al 4-2 sfruttando gli errori di un Djokovic non brillantissimo nei primi game. Poi il serbo, anche grazie al pubblico che lo provoca con qualche fischio, trova lo smalto che gli serviva per trovare il controbreak, portarsi sul 5-4 e vincere poi il set con un altro break per il definitivo 7-5. Musetti che forse si mangia un po’ le mani per quel game perso sul 40-0 in suo favore.

Secondo set con Nole che alza il livello e fa suoi i primi due game, trovando il break in apertura. La reazione del tennista carrarino non si fa attendere e c’è il controbreak che rimette tutto in piedi: si lotta fino a un 4-3 per il serbo che sembra tenere il match aperto. Nonostante alcune prodezze e quello che è stato il migliore punto della partita, Musetti si deve arrendere al migliore al mondo che strappa ancora il servizio al carrarino e chiude il secondo set con il punteggio di 6-3. Bel siparietto a fine partita tra i due, con Musetti che dice scherzosamente a Nole: “La prossima volta più avanti nel tabellone”.