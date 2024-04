Masters 1000 Montecarlo 2024, Berrettini esce di scena al primo turno: avanti Kecmanovic in due set

Match senza storia tra Berrettini e Kecmanovic a Montecarlo: il serbo archivia la pratica in due set con il punteggio di 6-3 6-1 e l’azzurro esce di scena al primo turno. Berrettini, complici anche gli impegni di Marrakech, non è al meglio e commette parecchi errori, soprattutto al servizio che normalmente è un suo grande punto di forza. Tanto merito va invece a Kecmanovic, che si dimostra un grande avversario e sorprende in questo primo turno al Masters 1000 di Montecarlo, sfoggiando una forma impressionante e dei colpi magnifici.

Primo set battagliato che si gioca maggiormente sui servizi, ci sono due break da parte del serbo e l’iniziale controbreak di Berrettini. Si giunge dunque sul parziale di 3-2 e Kecmanovic che al servizio stavolta allunga sul 4-2 e gioca sui propri turni di battuta, senza concedere nulla, ma anzi andandosi a prendere un altro break nel nono game per il 6-3. Berrettini lotta, ma deve arrendersi allo stato di grazia del tennista serbo, che sfrutta i punti deboli del tennista romano. Tanti gli errori di Berrettini che non riesce a servire come vorrebbe, complice anche la terra lenta dopo le precipitazioni del mattino.

Il secondo set non è per nulla positivo per il romano. I cinque game di fila vinti da Kecmanovic lo testimoniano, lui scuote la testa, conscio forse di non essere al meglio e soprattutto di essere anche parecchio sfortunato in alcune occasioni, e l’obiettivo è evitare il bagel. Il sesto game vinto dal romano in ogni caso non lascia spazio a un miracolo in arrivo e infatti Kecmanovic chiude nel settimo game agevolmente sul 6-1.