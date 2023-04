Masters 1000 Montecarlo 2023, Sinner: “Sono felice di giocare qui, mi godo ogni momento”

Un infortunio alla spalla condiziona Diego Schwartzman nel match contro Jannik Sinner, che ha vita facile e chiude i conti dopo soli 42 minuti. L’argentino è costretto ad alzare bandiera bianca sulla situazione di 6-0 3-1 e l’altoatesino vola, così, al terzo turno nel Masters 1000 di Montecarlo. Il suo prossimo avversario sarà Hubert Hurkacz, con il polacco che guida 2-1 nel computo degli scontri diretti: questa volta, visto lo stato di forma dei due e la superficie non così congeniale al numero 13 del mondo, Sinner partirà nettamente favorito.

“Ho potuto notare sin dall’inizio – ha affermato Sinner dopo la partita, come riportato dal sito ufficiale dell’ATP – che Schwartzman stava soffrendo molto sul lato sinistro del campo a causa del dolore: gli auguro il meglio e spero che non sia niente di serio. Venire qui subito dopo Miami? Non è facile. Non ho avuto molto tempo per prepararmi, ma sono felice di giocare qui, soprattutto di farlo davanti a molti tifosi italiani, semplicemente godendomi ogni momento e facendo del mio meglio. L’ingrediente principale per far bene è avere sempre un atteggiamento positivo, ogni volta che scendo in campo. La terra rossa è una superficie che mi piace, quindi spero di ottenere buoni risultati quest’anno”.