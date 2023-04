Masters 1000 Montecarlo 2023, Musetti: “Qui mi sento a casa. Djokovic? Sono pronto”

Il tennista azzurro Lorenzo Musetti, al termine del match del secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023 vinto contro Luca Nardi per 6-0 6-0, ha commentato in conferenza stampa la sua prestazione proiettandosi alla sfida contro Novak Djokovic: “Qui a Montecarlo trovo energia, mi sento come a casa. Domani, contro Djokovic, sarà probabilmente il match più duro del tabellone, ma sono pronto. Devo cercare di entrare in campo per battere il numero uno al mondo. Tutto dipenderà da come entrerò in campo come atteggiamento”.

“In questo momento di down credo sia un premio giocare una partita di questo livello contro un avversario come Djokovic. Un premio che ho meritato, perché ho fatto vedere il mio tennis. Ma Djokovic è sempre il numero uno al mondo, un campione da battere“, ha concluso l’atleta toscano.