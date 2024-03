Italia-Finlandia Under 17 oggi in tv: canale, orario e streaming fase élite Europei U17 2024

Alle 12:00 di oggi, martedì 26 marzo, l’Italia Under 17 sfiderà la Finlandia al Myyrmäki Stadium di Vantaa in occasione dell’ultima giornata del gruppo 3 della fase élite degli Europei di categoria. Gli azzurrini di Massimiliano Favo hanno due risultati su tre a disposizione per assicurarsi il pass per la fase finale di Cipro, dopo aver battuto all’esordio l’Olanda (2-0) e successivamente il Belgio (5-3). Accedono alla fase finale dell’Europeo, infatti, le prime classificate degli otto gironi della fase élite più le sette migliori seconde per un totale di 15 squadre, che andranno ad aggiungersi a Cipro, nazione ospitante del torneo in programma dal 20 maggio al 5 giugno.

L’Italia vuole esserci e la qualificazione è veramente ad un passo. La classifica vede l’Italia in testa a 6 punti, seguita da Finlandia e Belgio a 3, mentre l’Olanda è ancora a quota 0. L’ultimo ostacolo quindi è rappresentato dalla Finlandia padrona di casa, mentre Olanda e Belgio si sfideranno nell’altro confronto. “Il nostro obiettivo è quello di qualificarci alla fase finale chiudendo il girone a punteggio pieno: siamo una squadra forte, sia sotto l’aspetto tecnico che caratteriale”, ha detto alla vigilia del match, Francesco Camarda, il più atteso dopo la doppietta al Belgio. Sarà possibile seguire la partita degli azzurrini Under 17 sul sito FIGC e sul canale Youtube della Federcalcio. Sportface.it in alternativa vi proporrà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale durante i novanta minuti.

DATA E ORARIO: martedì 26 agosto, ore 12:00

DIRETTA TV: non prevista

DIRETTA STREAMING: sito FIGC e Youtube FIGC