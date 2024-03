Masters 1000 Miami, Alcaraz: “Musetti ha grande talento, è difficile da affrontare”

“Musetti è un giocatore di grande talento, molto difficile da affrontare”. Lo ha detto Carlos Alcaraz in vista della sfida contro il 22enne carrarino, reduce dal successo su Ben Shelton. Musetti affronterà Alcaraz per la quarta volta in carriera nel circuito ATP, dopo che lo spagnolo ha avuto la meglio 6-2 6-4 sul francese Gael Monfils. “Ovviamente è sempre bello condividere il campo con uno come Gael – ha detto Alcaraz dopo il match -. Penso che entrambi abbiamo offerto un grande livello di tennis, con ottimi colpi durante gran parte della partita. Per i fan è qualcosa di grandioso vedere due giocatori giocare un bel tennis. Per quanto mi riguarda è stata una bella partita, sono molto contento della mia prestazione”. Sugli spalti tanti volti noti dello sport mondiale: “La maggior parte delle volte non so chi verrà alla partita, ma questa volta avevo parlato con Neymar poco prima del match e lui mi aveva detto che sarebbe venuto con Jimmy Butler. Abbiamo parlato un po’ di tutto, anche delle condizioni del suo ginocchio (del brasiliano, fermo per infortunio, ndr). Mi piace giocare davanti ad altre stelle dello sport”, ha confessato Alcaraz.