Novak Djokovic passeggia su Grigor Dimitrov ed è il primo finalista al Masters 1000 di Miami 2025. Il redivivo Nole, dopo un periodo non particolarmente ricco di successi, può dunque tornare a conquistare un torneo mille (sarebbe il suo centesimo titolo in carriera), rilanciando così le proprie ambizioni in vista della stagione sulla terra rossa: per farlo, sfiderà domenica sul cemento battuto dell’Hard Rock Stadium, in Florida, uno tra il padrone di casa Taylor Fritz e il ceco Jakub Mensik, che si affronteranno questa notte. 6-2 6-3 in appena un’ora e undici minuti di gioco il punteggio finale in favore del serbo, che ha annichilito l’altrettanto esperto rivale bulgaro senza lasciargli mai aperto alcuno spiraglio.

Il racconto del match

Il numero 4 del seeding è partito malissimo concedendo subito il break a Dimitrov, che però non è stato capace di approfittarne: arriva immediato il controbreak e Nole rimette le cose a posto. Il livello del serbo si alza pian piano e il bulgaro, come troppo spesso capitato in carriera contro Djokovic, esce ben presto dal match. Arrivano così due servizi persi in fila per il numero 14 del tabellone, prima nel sesto game e poi nell’ottavo, quando il break subito vale anche il set in favore di Djokovic per un comodo 6-2.

Nel secondo set ci si attendeva la reazione di Dimitrov, ma oggi non è certo giornata: Nole trova subito il break a quindici e alla prima chance, mentre al servizio concede al massimo di arrivare a trenta al suo avversario, che con il comodo 6-3 del secondo set (e con un match point non convertito in risposta nell’ottavo gioco) batte così per la tredicesima volta nei loro confronti diretti.

Si tratta della finale numero 60 in un torneo mille per Djokovic, che peraltro si conferma imbattuto nelle semifinali di Miami: o esce anzitempo, o arriva in finale. Al pari di Agassi, inoltre, Nole è il giocatore con più finali raggiunte a Miami, adesso otto. Tra sé e il suo centesimo titolo, dunque, c’è solo un match contro uno tra Fritz e Mensik.