Masters 1000 Miami 2024: Zverev solido, batte Maroszan e vola in semifinale

Alexander Zverev vola in semifinale al torneo Masters 1000 di Miami 2024. Dopo una prestazione solida e centrata, il tedesco riesce ad avere la meglio dell’ungherese Fabian Maroszan, numero 57 al mondo, in due set col punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e trentanove minuti di gioco. Il numero quattro del seeding raggiunge dunque la semifinale in un torneo mille per la diciassettesima volta in carriera, crolla invece sul più bello il magiaro, che sembrava in grado di poter ottenere di più nel secondo set.

Nel primo set l’ungherese alterna ottimi turni al servizio, ne tiene ben tre a quindici concedendo pochissimo a Zverev, ma crolla nel suo rendimento nel terzo gioco, in cui, dopo aver annullato tre palle break al tedesco, cede alla quarta opportunità per l’oro olimpico di Tokyo. L’ex numero due al mondo, attuale numero cinque, a quel punto, crea il solco nei confronti del magiaro, anche se deve annullare una palla per il controbreak nel sesto game. Nel nono gioco, invece, nuovo passaggio a vuoto di Maroszan e arriva un altro break che chiude il primo set sul 6-3 in favore di Zverev. Polemiche sul vento, che minuto dopo minuto si alza e non poco, ma non porta a una sospensione da parte del giudice di sedia. Il numero quattro del tabellone, poi, nel secondo set prima si vede annullare una palla break, poi Maroszan ha la grande chance di strappare il servizio al suo avversario, ma Zverev si salva ai vantaggi. Entrambi trovano rinnovato vigore al servizio nei successivi turni di battuta e in particolare l’ungherese mette in mostra ottimi colpi, profondità e coraggio. Nel nono game il tedesco parte sotto 0-15 ma la prima gli sorride e ottiene quattro punti in fila, l’ultimo con un ace, e così Maroszan è chiamato a servire per non perdere il match e non si fa intimorire tenendo la battuta a quindici. Sembra tutto apparecchiato per il tie-break, così non è: la maggior esperienza di Zverev esce fuori nel dodicesimo gioco e ai vantaggi, alla prima palla break che è anche un match point, il tedesco strappa il servizio al magiaro e vince il match, volando così in semifinale, dove affronterà uno tra Alcaraz e Dimitrov.