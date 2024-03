Masters 1000 Miami 2024: Sinner-Vavassori e gli altri match rinviati per pioggia, tutti gli aggiornamenti

La pioggia fa irruzione al torneo Masters 1000 e Wta 1000 di Miami 2024: tutti i match, a cominciare dal derby Sinner-Vavassori, sono rinviati per via del maltempo, dal momento che i primi incontri, che iniziano alle 16, tra cui quello in cui è impegnata Jasmine Paolini, stanno slittando in virtù dei temporali in Florida. In questo articolo vi forniremo a questo proposito tutti gli aggiornamenti dettagliati passo dopo passo, con le ultime su come cambiano le condizioni meteo. Il rischio, purtroppo, stando alle previsioni è quello di non assistere nemmeno a un quindici per tutta la giornata di venerdì, in cui tra il pomeriggio, la serata e la nottata italiana sono previsti gli ultimi incontri di secondo turno del torneo femminile e alcuni match di secondo turno del torneo maschile.

Update as of 10:30 am! pic.twitter.com/36ELWSKjpM — Miami Open (@MiamiOpen) March 22, 2024