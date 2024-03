Masters 1000 Miami 2024, Medvedev: “Buon livello di tennis, Sinner migliora costantemente”

Danil Medvedev ha analizzato in conferenza stampa la vittoria su Nico Jarry nei quarti di finale del Masters 1000 Miami: “Penso di aver mostrato un buon livello di tennis nel primo set, anche se non ho fatto nulla di speciale, quanto basta per vincere quel set. In quel momento ero soddisfatto, ma lui ha iniziato a migliorare molto, gli scambi e i punti hanno cominciato a diventare sempre più difficili, ha anche iniziato a servire molto meglio. Alla fine un paio di punti al tie-break hanno deciso tutto, come spesso accade nel mondo del tennis.

Sulla sfida con Sinner: “Gioca ogni giorno meglio, si vede che migliora costantemente. In questo torneo qualche volta è stato in difficoltà, ma è sempre riuscito a restare in piedi e trovare una soluzione, così fanno i grandi campioni. Per me è una grande sfida, dovrò migliorare molto il mio gioco e dare il 100% in campo. So che non sarà una sfida facile, ma sono motivato e voglio andare là fuori e provarci, spero di riuscirci meglio dell’ultima volta.”