Masters 1000 Miami 2024: Marozsan fa fuori anche De Minaur, ok Zverev e Dimitrov

Sono andati in archivio gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2024. Continua il torneo strepitoso di Fabian Marozsan che, dopo aver eliminato Rune e Popyrin, fa fuori la testa di serie numero 9 Alex De Minaur. 6-4 0-6 6-1 il punteggio a favore del classe 1999 ungherese, che conferma la sua ottima tradizione nei Masters 1000 centrando il secondo quarto di finale in questa tipologia di tornei (Shangai 2023 in cui sconfisse sempre De Minaur al terzo turno). Marozsan, da lunedì prossimo, farà un grande balzo in classifica Atp. Dal 57° posto di inizio settimana entrerà in top 40. Al momento nel live ranking è 38° a 1122 con solo Machac, 43° e impegnato con Sinner in quarti, che può superarlo. Ai quarti di finale sarà sfida con Alexander Zverev, che ha liquidato 6-1 6-4 Karen Khachanov. Ottimo tennis quello del tedesco, che si sta confermando come il primo tennis dopo i top 4 (qui a Miami 3 vista l’assenza di Djokovic), anche a causa delle grosse difficoltà di Rublev in questo avvio di stagione. Il vincente della sfida tra Marozsan e Zverev affronterà uno tra Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha vinto per la quinta volta su cinque incontri (Indian Wells 2021, Montecarlo 2022, Rotterdam 2023, Parigi Bercy 2023) contro Hubert Hurkacz. 3-6 6-3 7-6(3) il punteggio a favore del numero 12 della classifica Atp. Nel tie-break del terzo set, decisiva l’invasione del polacco che, sul 2-2 e servizio, ha sfiorato la rete in un attacco che era stato vincente. Si delinea il quadro dei quarti di finale. Alcaraz-Dimitrov e Zverev-Marozsan da una parte. Sinner-Machac e Medvedev-Jarry dall’altra.