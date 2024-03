Nba 2023/2024: Dallas domina Sacramento, Golden State passa a Miami

Prosegue la regular season di Nba

RISULTATI E CLASSIFICHE

Dallas non si ferma più e domina Sacramento in trasferta 132-96. I Mavericks non vanno più in svantaggio da fine primo quarto (31-28) in poi e centrano il nono successo nelle ultime dieci. Vittoria che consente alla squadra di Jason Kidd di entrare in zona playoff (43-29) scalzando dal sesto posto proprio i Kings (42-30). Solita grande prova di Luka Doncic, che chiude con 28 punti, 11 rimbalzi e 6 assist. Bene anche Irving con 24 punti e 8 assist. Nessun giocatore di Sacramento oltre quota 20 punti. Il migliore è Fox con 18 punti. Tripla doppia sfiorata da Sabonis (12+11+9). Torna a vincere Golden State e lo fa in casa di Miami 113-92. Sono 28 punti per Thompson e 17 con 6 assist per Curry. Non bastano agli Heat i 24 punti, con 9 e 5 assist, di Bam Adebayo. Oklahoma vince a New Orleans 119-112. Vittoria numero in stagione per i Thunder, che si consolidano al secondo posto a Ovest. 26 punti per Jalen Williams e 25 per Josh Giddey. 24 per Gilgeous-Alexander. Non bastano ai Pelicans i punti con 10 assist di Zion Williamson.